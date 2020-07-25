بالفيديو – وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد أميرته الصغيرة

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل النجم اللبناني وائل جسار بعيد ميلاد ابنته ماريلين من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”، تم تصميمه على أغنية “يلا نغني” الخاصة بأعياد الميلاد. وأرفق وائل جسار الفيديو بعبارة “عيد ميلاد سعيد يا أميرة”، فانهالت عليه التعليقات من المحبين الذين تمنوا لـ”ماريلين” وعائلتها دوام الاستقرار والأمان والسعادة. يذكر أن وائل جسار متزوج من ميراي مقدسي ورزقا بكل من ابنته مارلين وابنه وائل جونيور. وكان وائل جسار قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “ما تغيبش ثواني” من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي ومن إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

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