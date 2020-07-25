أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض طالبات أكاديمية الفنون للتحرش

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار عن تعرض عدد من طالبات المعهد العالي للسينما، للتحرش، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه.

وفي تصريح خاص لمجلة “لها” قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون إن ما أثير على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، من بعض طالبات المعهد العالي للسينما، حول تعرضهن لمحاولات البعض التحرش بهن داخل الحرم الجامعي لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن الدراسة داخل الأكاديمية متوقفة تماماً منذ خمسة أشهر، بسبب أزمة كورونا وقرارات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، فمتى تعرضن للتحرش.

وأكد وجود قوانين ولوائح تحمي الطالبات من أي محاولة للتحرش، وهو الأمر الذي لن يسمح به نهائياً، مؤكداً أنه على استعداد كامل لتلقي أي شكوى بهذا الصدد أو غيره من أبنائه الطلاب والطالبات بالأكاديمية، مع الوعد بالحفاظ على السرية التامة للشكوى وسير التحقيقات.

وكانت إدارة الأكاديمية، قد أعلنت في وقت سابق أنه لم تتقدم أي طالبة من طالبات الأكاديمية بأي شكوى عن تعرضها للتحرش.