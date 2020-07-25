بعد اتهامها بخيانة زوجها.. صور كيم كارديشيان مع عشيقها إلى العلن

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أيام قليلة على اتهام المغني الأميركي كاني ويست زوجته كيم كارديشيان، بخيانته مع مغني الراب ميك ميل، ظهرت صور لقاء جمع الأخيرين في فندق “والدورف أستوريا” في لوس أنجليس في عام 2018.

ورغم ان ويست أشار إلى محاولته الطلاق من نجمة تلفزيون الواقع منذ ذلك الحين، إلّا ان الصور لم ترصد اي سلوك مشين من قبل كارديشيان وميك ميل، خلال اللقاء الذي تم بحضور سيدة الأعمال كلارا وو، من اجل مناقشة احد مشاريع إصلاح السجون.

ونفى ميك ميل اتهامات ويست متهماً إياه بالكذب، علماً ان الأخير غرّد عبر حسابه في موقع “تويتر”: “”ميك هو صديقي وكان محترمًا … كان مقربًا”.

وحاولت كارداشيان تبرير اتهامات ويست عبر إرجاعها الى مرض نفسي يعاني منه. وقالت من خلال تعليق نشرته عبر خاصية “ستوريز” على حسابها في “إنستغرام”: “كما يعرف الكثيرون منكم يعاني كانيي من اضطراب ثنائي القطب. وكل من يواجه هذه المشكلة أو يعيش إلى جانب شخص آخر يعاني منها يعرف تماماً كم هي معقدة ومؤلمة ومن الصعب فهمها”.

Advertisements

وأضافت: “لم أتحدث يوماً عن هذا على العلن لأنني أرغب بشدة في حماية أولادنا وحق كانيي في عيش حياته الخاصة على المستوى الصحي. لكنني اليوم أرى أنه بات علي فعل ذلك بسبب انتشار الأفكار الخاطئة عن الأمراض النفسية”.

وكشفت أن زوجها عاش تجربة صعبة بعدما فقط والدته مثنية على تميزه وذكائه وقدرته على تحقيق الانجازات. كما وجهت إلى وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة جاء فيها: “أطلب بلطف من وسائل الإعلام ومن متابعي المواقع التعاطف معنا لكي نتمكن من تجاوز هذه المشكلة. شكراً لكل أولئك الذين عبروا عن قلقهم وتفهمهم الأمر. بكل الحب والامتنان، كيم كرداشيان ويست”.