خالد النبوي يقطع إجازته الصيفية في الساحل لهذا السبب

قطع الممثل المصري خالد النبوي إجازته الصيفية ليدخل موقع تصوير فيلم “قمر 14” اليوم.

فيلم “قمر 14” يضم مجموعة كبيرة من النجوم نذكر منهم: ‏غادة عادل، دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، ‏بيومي فؤاد، أحمد مالك، خالد أنور وغيرهم، إخراج هادي الباجوري.

وكان النبوي قد استعرض لياقته البدنية خلال ممارسته الرياضة أثناء تواجده في الساحل، والعودة مرة أخرى إلى مزاولة أعماله الفنية. وعلّق على الفيديو الذي نشره بالقول: “ما قبل التصوير فركش الإجازة”.

نذكر أن آخر أعمال ” النبوي” السينمائية، فيلم “يوم وليلة”، شاركه في ‏بطولته كل من حنان مطاوع، أحمد الفيشاوي، درة، خالد سرحان، ميدو عادل، محمد ‏جمعة وغيرهم. تأليف يحيي فكري، إخراج أيمن مكرم‎.‎