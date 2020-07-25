شكرا لقرائتكم خبر عن فولة واتقسمت نصين.. محمد رياض ينشر صورة لابنه عمر تبرز تشابهما الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رياض جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" صورة لابنه عمر، والذى بدت ملامحه مطابقة لوالده فى عمر الشباب بدرجة لا يمكن تفريقهما عن بعضهما، حيث يمكن أن يظن البعض من الوهلة الأولى أن الصورة تعود للفنان محمد رياض نفسه خلال مرحلة شبابه.

يشار إلى أنه قبل أيام كان قد طمأن الفنان محمد رياض، جمهور النجم محمود ياسين، على صحته، قائلا إنه يتمتع بصحة جيدة ‏ويعيش وسط أهله وتحت رعايتهم، كما علق على التريند الأشهر على السوشيال ميديا فى تلك الأيام، الذى يتخذ من صورة شخصية عبد ‏الوهاب فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى مادة للسخرية من بعض الأحداث والشخصيات فى الوقت الحالى، وقال ‏فى تصريح لـ"الخليج 365" إن هذا التريند دليل على نجاح الشخصية وأن الناس مرتبطة بالعمل حتى الآن لدرجة أنهم ‏يتخيلون "عبد الوهاب" فى مواقف كثيرة.‏

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وأضاف الفنان محمد رياض إن نجاح مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" حتى الآن ظاهرة تستحق التوقف، فذلك العمل ‏الذى عرض من سنوات طويلة مازال يتفوق على أعمال فى عرضها الأول ويستحوذ على التريند، وذلك لأنه عمل قوى ‏ويناقش العديد من القضايا المهمة، وعن أعماله المقبلة أوضح محمد رياض أنه عرض عليه أكثر من عمل لم يستقر على أحدهم حتى الآن، وأنه فى ‏انتظار عمل قوى يعود من خلاله للدراما كما تعود جمهوره.‏

كان الفنان محمد رياض قد أعلن عن الحساب الرسمى لزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، على موقع التواصل ‏الاجتماعىى، "إنستجرام"، بعد سرقة حسابها القديم، حيث نشر رياض، عبر انستجرام، صورة للحساب الجديد، ودعا ‏جمهوره، لمتابعة رانيا محمود ياسين من خلاله.‏

وكانت رانيا محمود ياسين، قد شاركت متابعيها قبل يومين بصورة لها من الذكريات للفنان الراحل أحمد زكي، الذى شهد ‏على عقد قرانها‎، ونشرت رانيا محمود ياسين، الصورة التى ظهر فيها الفنان الراحل، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، ‏وكتبت "الراحل احمد زكى كان شاهدا على عقد قرانى رحمه الله رحمه واسعه وأسكنه الله فسيح جناته كان دائما معى فى ‏لحظاتى الفارقة‎".