شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تنشر صورة مرسومة لها مع والدها: كان ومازال وسيبقى الأهم والأغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة السورية أصالة نصرى، صورة مرسومة لها مع والدها الفنان الراحل مصطفى نصرى، مع جمهورها ومتابعيها، تعبيرًا عن حبها له وتقديرها لأهميته فى حياتها، حيث نشرت الصورة عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، والتى كتبت عليها: "كان ومازال وسيبقى الأهم والأغلى أبى".

يأتى هذا بعد ساعات من نشر الفنانة اللبنانية مايا دياب أكثر من صورة لها مع صديقتها أصالة نصرى، معلقة عليها أنها مع عائلتها، فى إشارة إلى أصدقائها المتواجدين معها بالصور، حيث يرتبط الثنائى مايا دياب وأصالة بعلاقة صداقة قوية تتجلى من وقت لآخر عبر الصور التى يظهر فيها كلاهما معاً عبر حساباتهما على مواقع السوشيال ميديا، مثلما ظهر مؤخراً من خلال أكثر من صورة شهدت تجمعهما مع مجموعة من أصدقائهما.

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وتضمنت تلك الصور أكثر من صورة مع المطربة أصالة، بالإضافة إلى مصمم الأزياء اللبنانى نيكولا جبران خلال الصور التى لاقت تفاعلا كبيرا من محبى أصالة ومايا دياب على وجه الخصوص.

وعلقت أصالة علقت على صورتين لها مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، نشرتهما عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "مايا هى وحدة منّ ناس ما فى منّهم كتير.. كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير، قلّبها فلّه.. وروحها فرح، وشهمة وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".

وفى سياق آخر تخطت أغنية "جيتنى مكسور" لأصالة، بعد مرور 3 أسابيع على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حاجز 10 ملايين مشاهدة، والأغنية من من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس.