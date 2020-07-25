شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته الأولى..أسرار لم يخجل عن كشفها الفنان الشجاع فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشجاعة كثيرا ما عاهدناها عنه، أعلن الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى بنفسه عن مرضه بالسرطان فى أكتوبر 2018 أثناء تكريمه بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى، إلا أن المرض أدخله المستشفى فى غيبوبة كبدية أدت إلى وفاته، ولم تكن تصريحات الفيشاوى عن مرضه أول تصريحاته الجريئة أو المثيرة، إذ يعرف بمواقفه وأفعاله الكثيرة المثيرة للضجة والشجاعة.

ومن أكثر تصريحات الفيشاوى جرأة، كانت عندما صرح بأنه خان زوجاته الثلاثة، بسبب عينه الزائغة - بحسب وصفه - كما صرح فى لقاء تليفزيونى بأن المرأة التى ندم على عدم زواجه منها هى النجمة الكبيرة ليلى علوى، وصرح فى برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" "الرجل المخلص خيال علمى، ويجب على النساء أن يقتنعوا بأن امرأة واحدة لا تكفى".

الفنانة سمية الألفى علقت على هذا الأمر فى لقاء تليفزيونى مع الإعلامى عمرو الليثى وقالت إن قصة حب جمعت بينه وبين ليلى علوى وهى كانت تعلم بذلك وتعرفه جيدا.لكن الغريب أن سمية الألفى لم تتغير من ناحية ليلى علوى ولم تكرهها - بحسب وصفها - إذ قالت "لم أكره أى واحدة من النساء اللاتى جمعت فاروق الفيشاوى بهن علاقات عاطفية".



واستكمالا لتصريحات الفيشاوى الجريئة قال: "عشت عدة قصص حب مع بعض الفنانات، إلا أنها لم تكتمل، ولو مبقتش عينى زايغة، مبقاش فاروق الفيشاوي، وأحمد ورث هذه الصفة منى".

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واستضافته الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "100سؤال"، فصرح أن الحجاب ليس فرضا، وأنه يرفض دخول امرأة منتقبة إلى منزله، وأنه كان بينه وبين الفنانة نرمين الفقى قصة حب لم تتوج بالزواج، وأنه لم يجد مثل السيدة سمية الألفى فى حياته.

وعندما استضافه الإعلامى نيشان ، كشف أن سبب اتجاهه لإدمان المخدرات هو العبط والسذاجة، وقال: أنا بأحب تجربة كل ما هو جديد، والسبب فى ابتعادى عنها هو ابنى أحمد، لأنه كان يرانى فى حالة غير طبيعية، وذهب لوالدته واشتكى لها قائلاً: أنا برجع ورق الفويل بتاع السندوتشات للبيت مرة تانية عشان بابا بيحتاجه.

وفيما يخص حفيدته لينا صرح؛ أشعر بالأسى تجاه كل ما حدث بيننا وبين لينا، ابنة أحمد، فحص الـ DNA، أثبت أن لينا ابنة أحمد، لكننا أجبرنا فى البداية أن نسلك طريق كنا غير راضين عنه، وبالتالى كان لا بد أن نقف بجانب ابننا، خاصة أن العلاقة بينه وبين والدة لينا، كانت عابرة، ولكن لينا تتفهم الأمر حاليًا، وكل شيء موثق على مواقع الإنترنت.