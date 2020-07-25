شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بينهم 23 سنة.. محمود حميدة وخالد النبوى فى صورتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمود حميدة صورتين مع جمهوره ومتابعيه جمعاه مع الفنان خالد النبوى، وكان الفارق بين الصورتين 23 عامًا، حيث تنقسم الصورة إلى مشهدين من عملين فنيين جمعا النجمين الكبيرين معًا، ونشر حميدة، الصورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليها: "ما بين الصورتين عمر تانى".

ويظهر فى الجزء الأول من الصورة مشهد جمع بين الفنانين محمود حميدة، وخالد النبوى، فى مشهد من فيلم المصير للمخرج الراحل يوسف شاهين، الذى عرض فى العام 1997، بينما ظهرا فى الجزء الثانى من الصورة بمشهد من كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذى عرض خلال موسم رمضان 2020.

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يشار إلى أن الفنان خالد النبوى، كان قد استعرض لياقته البدنية خلال أدائه التمارين الرياضية أثناء تواجده فى الساحل، والعودة مرة أخرى إلى أعماله الفنية المقبلة، حيث يخوض تصوير فيلم قمر 14 مع كوكبة من النجوم، وشارك الفنان خالد النبوى، عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" خلال أدائه التمارين الرياضية، وعلق قائلاً: "ما قبل التصوير فركش الإجازة".

من المقرر أن يشارك النجم خال النبوى فى فيلم "قمر 14" وهو العمل الذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم؛ ‏غادة عادل، دينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، شيرين رضا، ‏بيومى فؤاد، أحمد مالك خالد أنور وآخرون، إخراج هادى الباجورى.‏

وقدم خالد النبوى آخر أعماله السينمائية، فيلم "يوم وليلة"، وشاركه فى ‏بطولته كل من حنان مطاوع، أحمد الفيشاوى، درة، خالد سرحان، ميدو عادل، محمد ‏جمعة، وأخرون، تأليف يحيى فكرى، إخراج أيمن مكرم‎.‎