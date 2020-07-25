شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تعلن تأجيل طرح فيلم " Mulan" لأجل غير مسمى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة ديزني إجراء بعض التغييرات الرئيسية على مواعيد طرح أفلامها، ومنها النسخة الحية لفيلم " Mulan" بعد تأجيله 3 مرات من قبل لحين وصول عرضه إلي 21 أغسطس المقبل، أعلنت الشركة تأجيله أجل غير مسمى، بسبب جائحة الكورونا، والتي لم تظهر ملامحها بعد علي العالم وبالتالي صناعة السينما، حسب ما ذكر موقع variety.

وفيلم Mulan، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

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الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("Captain Marvel")، وليندسي بير ("Sierra Burgess Is a Loser") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".