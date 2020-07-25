تراند اليوم : "جاستن بيبر" يدعم "كاني ويست" في أزمته العاصفة مع "كيم كارداشيان"

انضم المغني البوب، جاستن بيبر إلى مغني الراب، كاني ويست في مزرعته في ولاية وايومنج الأمريكية الجمعة، في ظل مشاكل يواجهها الأخير مع زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، وصلت إلى حد الحديث عن طلاقهما، عقب تصريحات قال فيها إنها كانت ترغب في إجهاض ابنتهما الكبرى.

وانضم نجم البوب الكندي البالغ من العمر 26 عامًا إلى كاني لتقديم الدعم والمشورة له في خططه لتحويل مزرعته إلى استوديو التصميم لخط الموضة الخاص به.

ويمتلك مغني الراب، خطًا لتصنيع الأحذية والملابس بالشراكة مع شركة "أديداس".

وناقش كاني خططه لتحويل مزرعة 4500 فدان إلى خلية من الإبداع في وقت سابق من هذا العام.

وقال لمجلة "جي كيو": "سيكون هذا أحد حرم جامعة (ييزي)، وسيتولى العمل الذي يعمل عليه فريقنا المعماري... لإنشاء مساحات للسماح للبشر بزيادة إمكاناتنا إلى أقصى حد، لإخراجنا من الصندوق".

وأضاف: "حرفيًا ومجازيًا، نحن نعيش في صناديق. نترك الرحم عندما نولد ونوضع مباشرة في القبر. يتم وضعنا مباشرة في مساحتنا المربعة الأولى التي هي بداية انتقالنا من كونها متعددة الأبعاد ومبدعة تمامًا إلى وضعها على شبكة".

وتابع: "هذه الصناديق هي تلك الشبكات. أولاً يبدأ مع سرير الأطفال، ثم نذهب إلى المدارس حيث يكون هذا مربعًا، ثم نذهب إلى التعليم العالي في كثير من الأحيان، وهذا مربع ثم ننتهي في وظيفة حيث نعمل داخل صندوق، ونقوم نفعل ذلك لمحاولة شراء سرير، في الواقع، وبعد ذلك، كما تعلمون، لدينا أطفال، ونضع أطفالنا في سرير".

Advertisements

وكان جاستن وكاني صديقين غير متوقعين لسنوات، مع وجود ارتباط بينهما بسبب كرههما المشترك للمغنية تايلور سويفت، وكذلك على المستوى الروحي.

وفي فبراير، انضم جاستن إلى كاني في احتفاله الديني يوم الأحد حيث قدم عرضًا للجمهور.

يأتي وصول النجم الكندي إلى مزرعة مغني الراب في الوقت الذي يقال فيه إن كاني يتجاهل زوجته كيم كارداشيان.

وادعى نجم موسيقى الراب في تغريدات في وقت سابق من الأسبوع أنه كان يخطط لطلاق نجمة تليفزيون الواقع، بينما شارك مخاوف من أن عائلة زوجته تحاول نقل الأطباء إلى مزرعته من أجل "حبسه".

وأثارت تغريداته قلقًا بين المعجبين - في حين أعربت كيم عن مخاوفها الخاصة من أن كاني يعاني من حلقة تتعلق بالاضطراب ثنائي القطب.

واحتشد الأصدقاء حول كاني في الأسابيع الأخيرة. وانضم الكوميدي ديف تشابيل أيضًا إليه، في مزرعته، حيث وصفه بأنه "إله أرسل وصديق حقيقي" بعد وصوله لزيارته يوم الثلاثاء.