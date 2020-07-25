السفير محمد صبيح فى ضيافة أيمن عطية في أولى حلقات "شهادته للتاريخ" اليوم

يستضيف الإذاعى الكبير أيمن عطية أبو العطا، اليوم، على أثير إذاعة صوت العرب، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني السفير محمد صبيح الذي يفتح خزائن أسراره في أولى حلقات "شهادته للتاريخ".
يتحدث أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني عن أول لقاء حضره مع الزعيمجمال عبدالناصر بصحبة الراحل ياسر عرفات، وماذا قال ناصر حين مرت طائرة إسرائيلية فوق منزله بمناسبة البكري، وماذا كان رد عرفات حين اشتكى ناصر من عدم تزويد السوفيت مصر بأحدث الطائرات المزودة بأجهزة تشويش رغم تزويد الأمريكيين اسرائيل بأحدث منها .. وكيف كان رد فعل الزعيم ياسر عرفات حين عرف بقرار مصر عدم خوض الحرب عام ١٩٧٢ وماذا قال له وزير الدفاع محمد أحمد صادق حينها.
برنامج "شهادته للتاريخ" يذاع عبر أثير إذاعة صوت العرب فى تمام الساعة الرابعة عصر السبت، إعداد وتقديم أيمن عطية أبو العطا.
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