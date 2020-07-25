صور.. هنا الزاهد وأحمـد فهمي يتبنيان كلبًا

تبنت الفنانة هنا الزاهد برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، كلبا من مأوى للحيوانات في منطقة سقارة.

وحرصت "هنا" على توثيق قضاء وقتها اليوم بصحبة الكلاب التي تتواجد داخل مأوى الحيوانات، حيث نشرت مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت الزاهد برفقة فهمي، وهما يلعبان مع الكلاب البلدي، والتي من

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الواضح أنها لم تكن المرة الأولي لهما في زيارتهما لهذا المأوى.

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة هنا الزاهد طرح فيلمها الجديد "الغسالة"، من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا

الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.

وينتظر الفنان أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يقدمه بصحبة أحمد عز ويشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ومقرر عرضه بعد اعادة تشغيل دور العرض بكامل قوتها.