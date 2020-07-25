جريمة مروعة.. أب مصري يلقي أطفاله الثلاثة أمام قطار “فتحولوا إلى أشلاء”

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شهدت مدينة ملوي بمحافظة المنيا جنوب مصر جريمة مروعة، حيث ألقى أب بأطفاله الثلاثة أمام قطار الصعيد فتحولوا إلى أشلاء.
وقال مصدر أمني لـ”العربية.نت” إن قطار الصعيد دهس 3 أطفال أمام قرية المعصرة بملوي جنوب المنيا وحولهم إلى أشلاء.
كما تبين من التحقيقات أن الأب محمد علي مختل عقلياً، وقام بإلقاء أبنائه الثلاثة، وهم خديجة (4 سنوات)، ومنة (8 سنوات)، وعمرو (6 سنوات)، أمام القطار، ما أدى إلى مصرعهم في الحال وتناثر أشلائهم.
وتم رفع الأشلاء بمعرفة شرطة السكة الحديد وسيارات الإسعاف.
إلى ذلك كشفت التحقيقات أن الأب يعالج نفسياً منذ أكثر من عام في أحد المستشفيات في المنطقة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.