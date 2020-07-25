لطيفة التونسية تحصد مليونها الأول بعد أسبوع واحد فقط

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متابعة بتجــــــــــرد: بعد أسبوع واحد على طرحها، حققت أغنية الفنانة لطيفة التونسية نجاحًا ملحوظًا عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.
وحصد فيديو الأغنية التي تحمل اسم “رد الباب” أكثر من مليون مشاهدة في أيام قليلة على بثه حيث عبّر الجمهور عن إعجابه بالأغنية التي تقدّم من خلالها لطيفة لهجة بلدها الأم تونس.
الأغنية من كلمات وألحان جمال عيسى وتوزيع حمدي المهيري، وأظهر الفيديو الخاص بها لقطات للطيفة من الإستديو ولقطات من حفلاتها.
يذكر أن لطيفة طرحت منذ فترة قصيرة ألبومها الغنائي الجديد “أقوى وحدة” لعام 2020.
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