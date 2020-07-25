أليكس زاناردي يعود للعناية الفائقة في ميلانو

متابعة بتجـــــــــــرد: عاد سائق فورمولا 1 السابق والبطل البارالمبي أليكس زاناردي إلى العناية الفائقة بعد ثلاثة أيام من نقله إلى مركز متخصص في التعافي وإعادة التأهيل لعلاج إصابات خطيرة بالرأس.

وخضع المتسابق الإيطالي البالغ من العمر 53 عاماً لثلاث جراحات وظل في غيبوبة مستحثة طبيا بمستشفى في سيينا بعد أن صدمته سيارة خلال مشاركته في سباق بدراجته اليدوية في 19 حزيران الماضي. ونقل زاناردي يوم الثلاثاء إلى مركز في شمال إيطاليا لكن المركز أصدر بياناً اليوم الجمعة قال فيه إن حالة المتسابق الإيطالي غير مستقرة وإن هناك ترتيبات لنقله لمستشفى سان رافايل في ميلانو، وقال المكتب الاعلامي للمستشفى إن زاناردي لم يصل بعد.

وفاز زاناردي بإجمالي أربع ميداليات ذهبية في أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وتحول إلى سباقات الدراجات اليدوية بعد أن فقد ساقيه في حادث ببطولة للسيارات في ألمانيا عام 2001.

وكتب البابا فرنسيس رسالة إلى زاناردي الشهر الماضي قال فيها إن حياته تعطي “درسا للإنسانية”.