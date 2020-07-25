صبا مبارك للجمهور: إلتزاموا الصمت!

متابعة بتجــــــــــرد: بثلاث صور من عطلتها الصيفية، وجهت الفنانة الأردنية صبا مبارك نصيحة لمتابعيها عبر “انستغرام”، طالبتهم فيها بالتزام الصمت في مواجهة الأزمات، مؤكدة أن السكوت يقضي على الأزمات بمرور الوقت، ويسمح للإنسان بالتفكير بطريقة أفضل.

وقدمت صبا وصفة للتخفيف من وقع الأزمات، مؤكدة انها تلجأ إلى الصمت، وقالت: “لما تكون بحالة صمت، عقلك وروحك بيكونوا أقرب ما يمكن لبعض، الأفكار اللي ممكن تغير حياتك بتطلع قدامك واضحة، ومشاكلك اللي مفكر ما الها حلول ممكن وزنها يصير أخف”.

وتعد نصيحة صبا استكمالا لعدة نصائح قدمتها طوال فترة العزل الصحي للوقاية من فيروس كورونا، حول سبل مواجهة الأزمات وقالت في واحدة منهم: “احيانا الدنيا ما بدها صراع ونضال، احيانا بدها الواحد يبتسم ويترك الأشياء تصير”.