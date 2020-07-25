مي عمر في جلسات مكثفة استعداداً لـمسلسل “لؤلؤ”

متابعة بتجـــــــــرد: تعقد الفنانة المص مي عمر جلسات يومية مكثفة مع فريق عمل مسلسل “لؤلؤ” قبل حلول موعد تصويره المقرر مطلع أغسطس المقبل وتحديدًا يوم 10 أغسطس في الديكور الخاص بالعمل.

من جانبه، يقوم المخرج محمد عبدالسلام، بمعاينة موقع التصوير والمسلسل من تأليف زينب عزيز، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر أن يكون العرض في شهر يناير المقبل، بمشاركة الفنانين أحمد زاهر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، ونجلاء بدر، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل.

وتخوض مي عمر من خلال المسلسل أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية، ولذلك تعكف على التحضير للشخصية وإجراء العديد من البروفات على الاستعراضات والأغاني لاسيما أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مغنية.

وكان آخر أعمال عمر مسلسل “الفتوة” والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال.