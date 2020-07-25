سارة أبي كنعان أفضل ممثلة لبنانية من “أرض المبدعين”

برعاية وزير الثقافة عباس مرتضى، حصدت النجمة اللبنانية سارة أبي كنعان جائزة “أرض المبدعين” من وزارة الثقافة كأفضلة ممثلة لبنانية وذلك في حفل تكريم حمل شعار “مبدعين من لبنان” اقيم في مركز لقاء الربوة، بدعوة من “ارض المبدعين”.

تكريم سارة في هذا الحفل، أتى نتيجة عمل وجهد وتعب بشكل متواصل في السنوات الماضية خاصة بعدما تألقت بطلة “بالقلب” في عدة أعمال درامية وخطفت بأدائها الطبيعي محبة المشاهد وحجزت لنفسها مكاناً في قلبه.

أما فيما يخص نشاطاتها القادمة تشارك سارة أبي كنعان في عملين دراميين وهما “دفعة بيروت”، و”دانتيل”، من انتاج شركة ايغل فيلمز، حيث تلعب في مسلسل “دانتيل” المنتظر، شخصية عليا المنطوية على نفسها وبنفس الوقت لديها عدة نهفات كوميدية.

أما مسلسل “دفعة بيروت” فسيجمعها مع نخبة من أهم ممثلي العالم العربي والخليجي، وهو من إخراج علي العلي.

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من جهة أخرى، استطاع فيلم Broken keys ، الذي تلعب بطولته سارة أبي كنعان، أن يترشح لجوائز مهرجان “كان السينمائي الدولي”، حيث تضمنت اللائحة النهائية من مهرجان كان 54 فيلمًا فقط من أصل 2067 فيلمًا تقدموا من حول العالم.

وفي التفاصيل، تلعب سارة في “Broken keys” دوراً محورياً لشخصية مظلومة من قبل الجماعات الإرهابية، تحارب القساوة والظلم بشراسة.

وفي هذا السياق، عبّرت سارة عن سعادتها الكبيرة بترشح الفيلم لمهرجان “كان السينمائي الدولي” واعتبرت أن مشاركتها بالفيلم هو انجاز كبير يُضاف الى مسيرتها في عالم التمثيل. كما أثنت على الحرفية العالية التي قدمها القيّمون على العمل، وعلى رأسهم الكاتب والمخرج جيمي كروز، وجميع الممثلين المشاركين بالفيلم.

الى جانب سارة أبي كنعان، شارك في الفيلم نخبة من أهم نجوم الدراما منهم عادل كرم، طارق يعقوب، رلي بقسماتي، حسن مراد، منير معاصري، جوليات فرحات وغيرهم. كما شهد الفيلم مشاركة الفنان اللبناني الكبير غبريال يارد في الموسيقى التصويرية، وهو حاصل على جوائز عالمية عديدة من بينها الأوسكار وغرامي وبافتا.