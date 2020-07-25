صورة قديمة لفهرية أفجان تبدو فيها مختلفة.. هل أجرت عمليات تجميل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية صورة قديمة للنجمة التركية فهرية أفجان، تعود لماضيها قبل الشهرة، ظهرت فيها مختلفة عما هي عليه الآن.

ويبدو أن هذه الصورة أخذت ضجة واسعة، نتيجة للاختلاف بين شكل فهرية الحالي ولون عينيها وشكلها القديم ولون عينيها ما قبل الشهرة، حتى وصل الأمر إلى أحد البرامج التركية والذي أشار إلى أن "جمال فهرية المثير للإعجاب ليس طبيعياً"، وذلك من خلال المقارنة بين صورها القديمة والحالية، مبيناً أنها أجرت تجميلاً لأنفها وذقنها.

كما أشارت الصحف التركية إلى أن فهرية قد أجرت عملية جراحية في عينيها لتفتيح لونهما ليكون بنياً فاتحاً، إلا أن أحد المخرجين الأتراك رد على تلك الادعاءات نافياً لها ومؤكدا على أن لون عيني فهرية هو الأخضر بندقي، والذي يتغيّر حسب الضوء وزاوية التصوير واللقطة فيما إذا كانت قريبة أو بعيدة، فكلما ابتعدت الكاميرا تظهر العينان بلون بني أغمق أقرب إلى لون القهوة.

وعلى صعيد آخر ما زالت النجمة التركية تستمع بقضاء عطلتها إلى جانب زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت وابنهما كاران في فيلتهم الخاصة في مدينة بودروم والتي يبلغ ثمنها 6 ملايين ليرة تركية أو ما يعادل 875 ألف دولار أمريكي، كما أنها لا تتوانى عن مشاركة محبيها ومتابعيها عبر إنستغرام، صور ومقاطع فيديو من عطلتها تلك.

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يُذكر أن النجمة التركية قد أشارت إلى أنها لم تتفق حتى الآن على أي مشروع أو عمل درامي يعيدها إلى التمثيل والشاشة، على الرغم من كثرة العروض التي تصلها، نافيةً أن يكون زوجها بوراك أوزجيفيت قد منعها من العودة للتمثيل مرة أخرى، وأجبرها على البقاء في المنزل من أجل الاهتمام بابنهما كاران، مضيفةً أن بوراك يشجعها على العمل والعودة إلى الشاشة وهي وحدها من اتخذت قرارا بالبقاء إلى جانب طفلها لكي تمنحه كل ما يحتاجه.

وقالت النجمة في حديث لها مع الصحفيين: "سأعود عندما يكبر كاران قليلا لكنه الآن بحاجتي كما أن جمهوري يتفهمني ويدرك أن قراري سليم.. لن يطول غيابي كثيرا، بضعة أشهر وأعود للمهنة التي أحب، لكن لا تظلموا بوراك لأنه أول الداعمين لي".