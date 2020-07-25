شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "بنت القبايل" شاذلى فرح ينتهى من كتابة "أسد الجنوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المؤلف والسيناريست شاذلى فرح، لليوم السابع، إنه انتهى من كتابة مسلسله الجديد "أسد الجنوب"، الذى تدور أحداثه فى صعيد مصر، ويحكى قصة أحد أبطال الجنوب الملقب بأسد الجنوب وهو شخصية ذات ثقل فى صعيد مصر، ويواجه خلال الأحداث العديد من التحديات والصعوبات لكنه يستطيع أن يتغلب عليها، ومن جانب آخر يناقش المسلسل العديد من العادات والتقاليد الجنوبية التى لم يعرفها الكثير من الجمهور.

وأضاف شاذلى فرح "يتخلل أحداث المسلسل المزج بين الأكشن والرومانسية مع بعض من اللمحات الكوميدية، وكذلك الغناء مع الاحتفاء بطقوس وعادات الجنوب ممزوجه بالعاصمة وهناك اشتباك درامى بين أهل الجنوب وأهل العاصمة".

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المؤلف شاذلى فرح قدم أول تجربة تلفزيونية من تأليفه وهو مسلسل "بنت القبايل" والذى عرض على قناة الحياة، ولاقى نجاحا جماهريا كبيرا، وكان مسلسل جنوبى من بطولة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل ، مدحت تيخا ، محمد رياض ، أشرف عبد الغفور ، بهاء ثروت ، ياسمين على ، مفيد عاشور ، ياتسمين على ، فاطمة محمد على ، محمد الدقاق ، مازن الغرباوى ، ياسمين جمال ، محمود عبد المغنى ، منه الفضالى ، سميرة عبد العزيز ، عمرو درويش ، ومن إخراج حسنى صالح ، وتدور احداثه فى إطار درامى إجتماعى يمزج بين الخيال والواقع ، حول الصراع بين الطبقات المختلفة فى المجتمع من عادات وأعراف ، كما يناقش العمل موضوعات ذات خصوصية شديدة أبرزها الأخلاق.

شاذلى فرح هو أحد المؤلفين المسرحين الذين اشتهروا بالكتابة الجنوبية، وقد حصل على العديد من الجوائز فى التأليف المسرحى، أهمها جائزة الدولة التشجيعية فى التأليف المسرحى ، وجائزة ساويرس ، وجائزة التمصير ، وجائزة توفيق الحكيم.