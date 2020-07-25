شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يتعاون مع إليسا ومحمد محيى وتامر حسنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الشاعر أمير طعيمة حالة كبيرة من النشاط الفنى خلال الفترة الحالية، حيث انتهى مؤخرا من تقديم أغنية للنجم محمد محيى من ألبومه الجديد، تحمل اسم "يالالى"، من ألحان حمادة النادي، وتوزيع الموسيقى فهد.

كما يتعاون أمير فى ألبوم إليسا الجديد الذى يحمل عنوان"صاحبة رأي"، بأغنيتين، الأول تحمل اسم "حبة اهتمام" من ألحان زياد برجي وتوزيع أحمد إبراهيم، الثانية تحمل عنوان "أنا شبه نسيتك"، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم.

ويتعاون أيضا مع النجم تامر حسني في أغنية بألبومه الجديد تحمل اسم "دلوقتى ارتاح" وهى من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية بألبوم أحمد جمال بعنوان "من غير مجاملة" من ألحان أحمد جمال، وتوزيع محمد شفيق.

يذكر أن الشاعر أمير طعيمة احتفل بنجاح أغنية "عدى الكلام" للمطرب المغربي سعد لمجرد، بوصولها لعدد مشاهدة أكثر من 8 ملايين مشاهدة خلال ثلاثة أيام من طرحها، عبر القناة الرسمية للمطرب بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ونشر طعيمة صورة بوستر الكليب، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "عدى الكلام 8 ملايين مشاهدة في 3 ايام".