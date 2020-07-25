شكرا لقرائتكم خبر عن "رحلة سعيدة" على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية ثانى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق عمل مسرحية "رحلة سعيدة" بروفات العرض المسرحى، استعدادا لعرضه على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، ويقول مخرج العرض محمد مرسى: العرض من إنتاج المسرح الحديث، تأليف محمد الصواف ، وديكور وليد جابر إضاءة إبراهيم الفرن ، مخرج منفذ إبراهيم أحمد وبطولة كلا من محمد فاروق ، إيهاب جابر ، رضوى حسن ، عادل سعيد ، مهند مختار ، آثار وحيد ، محمود فيشر، غادة كمال ، عبد الرحمن عيد ، ميرنا هشام ، تالى ، تصميم البوستر محمد الخشاب ، وسوشيال ميديا محمد فاضل .
وأضاف مرسى ، تدور أحداث العرض داخل أتوبيس متجه لمدينة شرم الشيخ ، ويحتوى على مجموعة مختلفة من أنماط البشر بين طبيب نفسى وسباك وممثل مغمور وصحفية ومضيفة وعريس وعروسة، تجمعوا من خلال جروب على موقع الفيس بوك ، وخلال الأحداث يظهر شخص إرهابى فى الأتوبيس ، حيث ركب الأتوبيس عن طريق الخطأ فكان من المفترض أن يركب أتوبيس سياحى ، ومعه حزام ناسف ، ثم ياتى له أمر بتفجير الأتوبيس ولكن يكون قد نشأ بينه وبين الركاب علاقة ومناقشات تجعله يتردد فى فعل ذلك ، فالعرض يهدف إلى مواجهة الإرهاب .
واسترسل مرسى قائلا ، قد سبق تقديم العرض فى مدينة الإسكندرية ومدينة طنطا وحقق نجاحا جماهريا كبيرا ، وكان من المفترض أن ينتقل العرض لعدة محافظات أخرى ولكن بسبب توقف الأنشطة المسرحية بسبب جائحة كورونا تم تأجيل تلك الخطة .
يذكر أن المخرج محمد مرسى شارك فى مبادرة " أضحك فكر أعرف " التى أطلقتها وزارة الثقافة المصرية بعرض " أبو صاموله " والعرض مأخوذ من قصة مع سبق الإصرار للكاتب الروسى تشيكوف ، بطولة رضا إدريس ، وإسلام عبد الشفيع ، وتدور فكرة العرض حول مريض نفسى يعرض على أحد الدكاترة النفسين وقد تم تحويله من قبل المباحث بعدما شكوا فى قواه العقلية بسبب مايردد حول الجريمة التى ارتكبها ، وبعد عرضه على الطبيب يكتشف أن المتهم غبى وليس لديه وعى مع سبق الإصرار ، حيث ركز العرض على قضية الوعى الذى من الممكن أن تؤدى لحدوث كوارث دون قصد .
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