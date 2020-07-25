صور| ريا أبي راشد تتجول في شوارع روما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، عن جلسة تصوير لها في شوارع روما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتقدم ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، وهو من أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 2 منذ عام 2005.

ويدخل البرنامج في موسمه السابع ليكمل مسيرة نجاحه التي حققها على مدار السنوات الماضية، في عرض ومتابعة أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والعالمية.