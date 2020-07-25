نيللي كريم تنشر صورًا من رحلتها لـ"دبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بصورًا من رحلتها لـ"دبي"، عبر حسابها الرسمي بموقعي "تويتر، وإنستجرام".
وعلقت نيللي على الصور :"من دبي ومع حبيبي، رحلتي الأولى بعد حبسه طويلة، سافرت أخيرًا، كالعادة كل شئ أكثر من الكمال".
يُشار إلى أن نيللي شاركت في موسم رمضان المنقضي، بمسلسل بـ"100 وش"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، وشارك في بطولته: "آسر ياسين، وسلوى محمد علي"، وإخراج كاملة أبوذكري.
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