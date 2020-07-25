وفاء عامر تنشر صورة مع عائلتها "أحلى حاجة في حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة وفاء عامر جمهورها بصورة لعائلتها، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".



وظهر في الصورة كل من والدة الفنانة وفاء عامر ونجلها عمر وشقيقتها أيتن عامر، وعلقت :"أحلى حاجة في حياتي، ربنا يخليكم ليا".

وغابت الفنانة وفاء عامر عن رمضان 2020، بينما تشارك في فيلم فيلم "خان تيولا" يشارك فى بطولته نضال الشافعى، محمود البزاوى، أحمد كمال، صبرى فواز وغيرهم، إخراج وسام المدنى.