بصورة مع زوجته.. رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل المطرب رامي جمال بعيد ميلاده الـ36، الموافق اليوم 25 يوليو الجاري.

ونشر رامي صورة تجمعه بزوجته ناريمان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" الحمد لله انهارده بقيت ٣٦ سنة ربنا كرمني فيهم بالستر والحب ونعم كتير أهمهم مراتي اللي بعتبرها شريكتي وأصحابي وبنتي ، نظرتي للحياه كل يوم بتتغير وبقيت بسيب الناس ترتب نفسها في حياتي ومتأكد أن اللي جي كله خير ونجاح وشكرا لكل شخص دعمني فنيا أو نفسياً انا بحبكم جدا جداً".

من ناحية أخرى، يستعد رامي جمال لاستكمال أغاني ألبومه الجديد وهو السادس في مشواره الغنائي.

ويتعاون "رامي" في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والموزعين والشعراء، أبرزهم جمال الخولي، أحمد المالكي، محمد عاطف.