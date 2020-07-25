صور .. ياسمينا العبد تستعد لطرح دويتو جديد بالتعاون مع مصطفى

انتهت الفنانة ياسمينا العبد من تسجيل أغنية جديدة، حيث تتعاون من خلالها مع المطرب مصطفى، وتم تسجيل الأغنية داخل إحدى الاستوديوهات بمدينة 6 أكتوبر، كما

تحمل الأغنية الطابع الاجتماعي.

وسوف تطرح الأغنية قريبًا على هيئة فيديو كليب، حيث لم يتم تحديد اسمها حتى الآن.

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يذكر أن الفنانة ياسمينا العبد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان سوا سوا، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.