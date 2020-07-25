شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى حفلا غنائيا بدار الأوبرا 13 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم مدحت صالح، حفلا غنائيا، ضمن حفلات دار الأوبرا المصرية، والذى سيقام على مسرح النافورة، يوم الخميس 13 أغسطس المقبل، بمصاحبة فرقة الموسيقار عمرو سليم الموسيقية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، والذى سيحضرها عدد كبير من محبيه وجمهوره.

وانتهى المطرب مدحت صالح من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد الذى يعمل على التحضير له فى الوقت الحالى، حيث يتضمن الألبوم أغانى "حالتي صعبة"، كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق، والثانية "وردي" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد شفيق، والثالثة "قربلي"، من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق.

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ويتضمن الألبوم أيضا أغنيات "شوف يا معلم" من كلمات محمد مصطفي، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شقيق، و"أحلي الناس" من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، و"بالمختصر المفيد"،من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد شفيق.

ومن أغانى الألبوم كذلك "شوية زعل" كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، و"يتقال" كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع أحمد وجية، و"أرض الطيابة" كلمات وليد العيسوي، وألحان كريم طارق، وتوزيع الموسيقي جو حنا، إضافة إلى أغنية عاشرة لم يستقر علي اسمها، من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.

يذكر أن أعمال مدحت صالح طرح أغنية "يا أبو بالطو أبيض" بهدف دعم أطباء مصر والعالم على جهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا، الأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع كريم عبد الوهاب.