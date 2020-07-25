شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلادها.. أفلام جمعت منة شلبى وأحمد حلمى كللت بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة منة شلبى بعيد ميلادها، اليوم، وتعتبر من ألمع نجمات جيلها إذ وضعت اسمها ضمن قائمة نجوم الصف الأول، وأصبح لها قاعدة جماهيرية كبيرة، من خلال العديد من الأدوار الناجحة التي قدمتها من نجوم كبار مثلها، ومن بينهم النجم أحمد حلمى الذى جمعهما 3 أفلام ناجحة حققت إيرادات عالية فى شباك تذاكر السينما المصرية.





بدأت النجمة منة شلبى التعاون بينها مع النجم أحمد حلمى عام 2007 من خلال فيلم "كدة رضا"، والذى دارت أحداثه حول أم تضع ثلاثة توائم وتتوفى تاركة توائمها مع أب محتال يقرر بدوره ألا يظهرهم إلا كشخص واحد ويستخرج لهم جميعًا أوراق رسمية باسم شخص واحد "رضا"، وبمرور السنوات يبلغ الثلاثة أشدهم وينغمروا في الاحتيال على الأشخاص مستغلين وجه الشبه بينهم، على الرغم من اختلاف شخصياتهم وجميعهم يقعون في حب فتاة واحدة والتي تجسدها الفنانة منة شلبى.

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ليقررا تكليل هذا النجاح في 2008 أى بعد عام واحد فقط، ليقدمان فيلما جديدا باسم "أسف على الإزعاج"، والذى دارت أحداثه حول مهندس الطيران العبقري حسن الذي يحلم بتنفيذ مشروع لترشيد استهلاك وقود الطائرات، ويقع حسن في حب فريدة التي تجسدها الفنانة منة شلبى، فيلجأ إلى والده "محمود حميدة" لاستشارته حول تطوير علاقته بفريدة وحول حياته الشخصية، في حين ترفض والدته، طريقة حياته تلك وتعترض عليها. ومع توالي الأحداث تقع مفاجأة لم تكن في الحسبان.





ليختتما هذا التعاون في عام 2019 من خلال فيلم "خيال مآتة"، والتى تدور أحداثه حول جد قام بسرقة تحفة فنية نادرة تخص المطربة الراحلة "أم كلثوم" في شبابه، لكن بعد مرور السنوات يجد الجد نفسه مطارد من قبل الطامعين في الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده الوحيد.