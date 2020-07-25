شكرا لقرائتكم خبر عن "اترك أنفى من فضلك" على مسرح ساحة مركز الهناجر.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المخرج إسلام إمام لعرض مسرحية "اترك أنفى من فضلك" على مسرح ساحة مركز الهناجر، وذلك غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام، ثم ستعرض على خشبة مسرح الهناجر باقى السيزون، ويقول مخرج العرض إسلام إمام، العرض مأخوذ من روايات "أليس فى بلاد العجائب"، و"قضية أنوف"، وتدور أحداث العرض فى إطار كوميدى، حيث تقع الفتنة بين الأصدقاء بسبب عدم تقبل الآخر، ويقوم المنافقون والمتلونون فى زيادة تلك الفتنة، والعرض هو دعوة لتقبل كل منا للآخر أيا كان لونه أو ديانته أو شكله .

العرض من بطولة حنان عادل ، صلاح الدالى ، رامى الطنبارى ، مصطفى سعيد ، رضا طلبة ، تامر الكاشف ، محمد خالد ، دعاء رمضان ، ديكور وإضاءة عمرو عبد الله ، إستعراضات محمد عبد الصبور ، ملابس مروة عودة ، موسيقى محمد خالد ، مخرج منفذ عمرو حسان ، مخرج مساعد كريم محروس ، محمد عاطف ، هاجر سلامة ، كتابة وإخراج إسلام إمام ، وقد شارك العرض فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته العاشرة ممثلا لمركز الهناجر للفنون التابع لقطاع الإنتاج الثقافى بقيادة المخرج خالد جلال.

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يذكر أن آخر أعمال المخرج إسلام إمام عرض "المتفائل" من إنتاج المسرح القومى التابع للبيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، وقد حقق نجاحا جماهريا كبيرا، والعرض من بطولة سامح حسين ، سهر الصايغ، عزت زين ، أيات مجدى ، تامر الكاشف ، زكريا معروف ، طارق راغب ، أحمد سمير عامر ، ألحان هشام جبر ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى ، إضاءة أبو بكر الشريف ، مكياج إسلام عباس ، استعراضات ضياء شفيق .العرض مأخوذ من رواية كانديد للكاتب الفرنسى فولتير إعداد وإخراج إسلام إمام.