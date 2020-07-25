شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بسمة تتألق بالأبيض فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة بسمة لجلسة تصوير جديدة مع المصور أحمد شهابى، وظهرت فيها باطلالة بيضاء هادئة من اختيار الاستايلست عبير الأنصارى، وتأتى هذه الجلسة بالتزامن مع بدء تصوير فيلم جديد بعنوان "بعد الأربعين".

الفيلم يشارك فى بطولته إلى جانب بسمة، داليا مصطفى وإيهاب فهمى ومحمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"الاختيار" و"أبو عمر المصرى".

وعرض لبسمة فى فبراير الماضى فيلم "راس السنة" وأعيد عرضه مرة مرة بعد تشغيل دور العرض مطلع شهر يوليو الجارى، والفيلم يشارك فى بطولته إياد نصار، أحمد مالك، انجى المقدم، هدى المفتى، وشيرين رضا، على قاسم، هاجرالشرنوبى، جيهان خليل، هشام الشاذلى وتأليف محمد حفظى وإخراج هشام صقر.



الفنانة بسمة



بسمة

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بسمة



بسمة



بسمة



الفنانة بسمة