صور| درة تقضي عطلتها الصيفية رفقة شريف رمزي وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان شريف رمزي جمهوره بصورًا من عطلته الصيفية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وحرصت الفنانة درة على قضاء إجازتها الصيفية رفقة الفنان شريف رمزي وزوجته الفنانة المعتزلة ريهام أيمن. وعلق شريف رمزي على الصور :"يوم جميل". وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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