سوسن بدر بـ "الكمامة":"عصابة حمادة وتوتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرصت الفنانة سوسن بدر على توعية جمهورها بالالتزام بارتداء "الكمامة" للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ونشرت "بدر" صورة مع أحد الأشخاص من داخل "مصعد"، ظهرت فيها مرتدية "الكمامة"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت سوسن بدر على الصورة :"عصابة حماده و توتو ! ينفع كده ؟ ياريت نكون كلنا ملتزمين بالكمامة وغسل اليدين .. أنا عارفه انها صعبه جداً وبتخنق بس معلش .. صحتكم بالدنيا". وشاركت الفنانة سوسن بدر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، علا رشدي، شريف منير، تارا عماد، ليلى عز العرب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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