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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يعيش الفنان أحمد سعد قصة حب مع عارضة الأزياء علياء بسيوني، ومن المقرر إعلان خطبتهما خلال الفترة المقبلة.
الخليج 365 يعرض لكم معلومات عن علياء بسيوني:
- اسمها علياء عثمان بسيوني.
- تعمل في مجال الأزياء وتمتلك معرضًا بأحد المناطق الراقية في القاهرة.
- تعيش علياء في منطقة هليوبوليس بمصر الجديدة.
- تحرص العديد من الفنانات والإعلاميات على ارتداء قطع ملابس من متجرها الشهير.
- ظهرت مع المطرب أحمد سعد في أكثر من مناسبة من بينها عيد ميلادها، وفي أحد الفيديوهات التي يغني فيها
شارك الفنان أحمد سعد قبل ارتباطه بالعارضة علياء بسيوني جمهوره قبل أيام بمقطع فيديو يجمعه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أنا وصديقى حسن شاكوش".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان ارتباطهما.. من هي خطيبة أحمد سعد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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