بصور لها.. ليلى علوي:" كان ياما كان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ليلى علوي عن موضة تسريحات الشعر في التسعينات.

ونشرت "علوي" صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"كان يا مكان، كان ستايل الشعر ده موضة في يوم من الأيام".

يُذكر أن ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته زينة وأحمد حاتم.