محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة ليلى علوي عن موضة تسريحات الشعر في التسعينات.
ونشرت "علوي" صورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"كان يا مكان، كان ستايل الشعر ده موضة في يوم من الأيام".
يُذكر أن ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته زينة وأحمد حاتم.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور لها.. ليلى علوي:" كان ياما كان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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