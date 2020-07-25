كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. عرض أولى حلقات "الحرامي" لرانيا يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر القائمون على مسلسل "الحرامى" بطولة النجمة رانيا يوسف، عرضه اليوم على إحدى منصة "شاهد" الرقمية.

و‏ينتمى العمل لنوعية السيت كوم ومكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة.

ويشارك فى بطولته كارولين ‏عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل ‏حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق‎.‎

وروجت الفنانة رانيا يوسف، عن مسلسلها القادم "الحرامي"، وذلك عن طريق نشر البوستر الدعائي للمسلسل الجديد، وذلك عبر حساباتها الشخصية عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وموقع التغريدات القصيرة "تويتر".