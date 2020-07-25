شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسلسل "الحرامى" لرانيا يوسف السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق عرض مسلسل "الحرامى" بطولة النجمة رانيا يوسف اليوم السبت على إحدى المنصات الرقمية، و‏ينتمى العمل لنوعية السيت كوم ومكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة ويشارك فى بطولته كارولين ‏عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل ‏حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق‎.‎

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وتواصل الفنانة رانيا يوسف خلال الفترة الماضية فضح المتحرشين الذين يدخلون عبر حساباتها بمواقع ‏التواصل الاجتماعى ويرسلون رسائل تحمل الكثير العبارات المهينة التى تحمل ألفاظا خادشة، حيث تنوى ‏تقديم بلاغات ضدهم إلى مباحث الإنترنت.‏

وفى سياق آخر تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم عرضه بداية ‏العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "‪‏Jane the virgin‬‎‏" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل ‏جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، ‏عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.‏