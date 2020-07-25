شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض مسلسل "الحرامى" لرانيا يوسف السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق عرض مسلسل "الحرامى" بطولة النجمة رانيا يوسف اليوم السبت على إحدى المنصات الرقمية، وينتمى العمل لنوعية السيت كوم ومكون من 10 حلقات، ويخرجه محمد سلامة ويشارك فى بطولته كارولين عزمى ورنا رئيس وعدد من الفنانين الشباب، للعرض على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت وكل حلقة تصل مدتها إلى 10 دقايق.
وتواصل الفنانة رانيا يوسف خلال الفترة الماضية فضح المتحرشين الذين يدخلون عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى ويرسلون رسائل تحمل الكثير العبارات المهينة التى تحمل ألفاظا خادشة، حيث تنوى تقديم بلاغات ضدهم إلى مباحث الإنترنت.
وفى سياق آخر تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم عرضه بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.
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