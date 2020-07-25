ميرفي بولجور تعلن ارتباطها رسمياً بأول Selfie مع حبيبها الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - اعلنت الفنانة التركية ميرفي بولجور ارتباطها عاطفياً، ونشرت أول صورة التقطتها على طريقة الـSelfie مع حبيبها الجديد، رجل الأعمال التركي هاكان سابانجي.

فبعد أيام قليلة على انفصال الفنان التركي مراد دالكيش، زوج ميرفي السابق عن حبيبته النجمة هاندة إرتشل بعد قصة حب استمرت لـ3 سنوات، أكدت ميرفي صحة الشائعات التي اثيرت مؤخراً حول ارتباطها بهاكان، وقررت الاعلان عن حبها له بصورة نشرتها عبر حسابها على انستجرام، ظهر فيها الحبيبان بوضع حميمي، واكتفت الفنانة بالتعليق عليها برمز «قلب».

يُذكر أن ميرفي انفصلت عن المطرب مراد دالكيش رسمياً سبتمبر 2017، وذلك بعد حوالي عامين على زواجهما، حيث احتفل الثنائي بزفافهما يوم 24 أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد بدأ مراد دالكيش بعدها بأشهر قليلة في مواعدة النجمة التركية هاندة إرتشل، مما قضى على أي أمل لعودة المياة لمجاريها بين ميرفي ومراد.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «العاصفة التي بداخلي» آخر عمل درامي يُعرض لميرفي عام 2017، حيث شاركت في بطولته أمام جيزام كراجا، يوسف جيم، ودوغان أوميت، وغيرهم.

ميرفي عوضت غيابها الفني باقتحام مجال البيزنس، حيث اطلقت الفنانة الشهيرة في مسلسل «حريم السلطان» بـ«السلطانة نوربانو» ماركة أحمر شفاة باسمها أبريل 2018، وهو البيزنس الذي أخذ جزء كبير من وقتها وتركيزها عن التمثيل، إلا أنها صرحت مؤخراً بتجهيزها للعودة إلى الشاشة بعمل فني قوي.