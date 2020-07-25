مراد يلدريم وزوجته يغسلان ألم فقدان جنينهما مجدداً بعطلة صيفية.. صور

رنا صلاح الدين - كانت فرحة النجم التركي مراد يلدريم بحمل زوجته، ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني قصيرة الأجل، حيث فقدت الأخيرة جنينها مجدداً، وهي المرة الثانية التي تجهض فيها الباني الجنين بعد شهرين من الحمل.
مراد قرر عدم الاستسلام للأحزان، واصطحب زوجته لعطلة صيفية في إحدى المدن الساحلية بتركيا، حيث اختار الزوجان الابتعاد عن الأضواء وعدسات الباباراتزي في محاولة للتخلص من ألم فقدان جنينهما لثاني مرة، ومنح إيمان فرصة لتجديد روحها المعنوية، حيث عاشت الباني فترة صعبة في أعقاب الاجهاض.
يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني بعد قصة حب جمعتهما، وذلك في حفلتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثانية بالمغرب يوم 21 يناير 2017، وقد فقد الزوجان جنينهما الأول أغسطس الماضي، بعد وصول إيمان لشهرها الثالث من الحمل، وكانت صدمة كبيرة للزوجين.
من ناحية أخرى، عاد مراد يلدريم إلى الشاشة مؤخراً بعد طول غياب بمسلسل «رامو»، كما خاض تجربة تقديم البرنامج العالمي «منّ سيربح المليون» في نسخته التركية، في الوقت الذي ينتظر فيه عرض فيلمه المصري «ماكو» الذي يشارك في بطولته أمام بسمة وناهد السباعي و عمرو وهبة وسارة الشامي، نيكولا معوض، وغيرهم، والعمل من إخراج محمد هشام الرشيدي، والفيلم مستوحي عن قصة حقيقية و هي قصة العبارة سالم اكسبريس التي غرقت عام 1991.
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