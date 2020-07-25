مى سليم تبدأ تصوير "بأثر رجعى"

رنا صلاح الدين - بدأت الفنانة والنجمة الأردنية مى سليم، يوم الجمعة، 24 يوليو، تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد، والذي يحمل عنوان "بأثر رجعى" من تأليف فتحى الجندى وإخراج معتز حسام ويشارك مى البطولة الفنان محمد عز، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى مثير ومقرر عرضه فى الفترة المقبلة.

مي سليم

ويشارك في بطولة مسلسل "بأثر رجعى"، الى جانب مى سليم ومحمد عز كل من توني ماهر وهاله فاخر وهاجر الشرنوبي وإيناس شيحه وخالد محروس ومحمد حسني وشمس وعلاء زينهم وسعيد صديق ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف.

وعلى جانب أخر، سجلت مى سليم قبل يومين أغنية جديدة بعنوان "فلفل شطة" لتتر أحد برنامج يحمل نفس الاسم على قناة النادى الأهلى، من كلمات أحمد عبد النبى ألحان وتوزيع محمد شفيق، ومقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبل، كما استأنفت مى سليم تصوير مشاهدها فى مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين بعد توقف 5 أشهر بسبب كورونا وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.