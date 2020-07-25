كايلي مينوغ تبحث عن التواصل الإنساني في جديدها «قل شيئا»

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت النجمة الإسترالية ​كايلي مينوغ​ أغنية منفردة بعنوان «Say Something»​ وهي الأولى من ألبومها الغنائي الجديد «ديسكو» الذي سيصدر يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسيتضمن 16 أغنية متنوعة.





يذكر أن الأغنية تبدو متسقة مع حالة التباعد التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، حيث تقول في كلماتها: تفصلنا ملايين الأميال وبألف طريقة، الحب هو الحب لا ينتهي، هل يمكننا جميعاً أن نصبح واحد مرة أخرى؟".

مينوغ عملت على الأغنية مع بيف ستانارد، الذي تجمعها به علاقة مهنية طويلة، وهي أغنية راقصة.

"ديسكو" هو البوم مينوغ الخامس عشر، وياتي بعد غياب عامين منذر صدور آخر البوماتها "غولدن" عام 2018.