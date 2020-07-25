هيفاء وهبي تعلق على أغنية إليسا الجديدة "صاحبة رأي"

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"الخليج 365" من بيروت: أبدت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، رأيها في أغنية "صاحبة رأي" عنوان الألبوم الجديد لزميلتها الفنانة اللبنانية اليسا.

وعبرت هيفاء وهبي عن إعجابها بالأغنية قائلة عبر حسابها على موقع "تويتر": "رسالتك صاحبة رأي واصلتلنا من قبل ما تغنيها كرمال هيك شفت الشبه الكببر بينك وبين الأغنية، مبروك حبيبتي إليسا".

بدورها ردت إليسا على تهنئة هيفاء قائلة: "لأنك كنت دائمًا صادقة مع نفسك، شكرا لك على كلماتك الرقيقة وسعيدة جدا لأنك تستعيدين بعض حقوقك، نأمل أن تحل جميع مشاكلك".

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وأغنية "صاحبة رأي" ​كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي هادي شرارة، وطرحتها إليسا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" أمس الخميس.

وأعلنت إليسا أن ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "صاحبة رأي" سيطرح في الأسواق في الأول من أغسطس/ آب المقبل. ومن المقرر أن يضم األبوم إليسا الجديد 17 أغنية، وتتعاون فيه مع شركة "روتانا" السعودية للإنتاج الفني والتوزيع. وكانت إليسا صدمت متابعيها، الأحد الماضي، بصورة حديثة لها كانت ظهرت بها قبل نحو 20 عاما، وأثارت انتقادات واسعة. وأعادت إليسا تصوير نفسها من جديد وهي مغطاة بملاءة بيضاء، لتحاكي ظهورها في الأغنية المصورة "بتغيب بتروح" التي قدمتها في عام 2001 مع مواطنها المطرب اللبناني راغب علامة.