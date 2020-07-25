شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بحصوله على أفضل مغني إفريقي في استفتاء الجمهور.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد رمضان، بحصوله على جائزة أفضل مغني في أفريقيا، في استفتاء الجمهور، على طريقته الخاصة، بنشر صورة له وهو عاري الجسد من الأعلى عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وسرعان ما حصد رمضان على عدد كبير من التعليقات والاعجابات التي تهنئه بحصوله على لقب جديد في مسيرته الفنية.

من ناحية أخرى حققت أغنية "تيك توك" الذى طرحها النجم محمد رمضان مع ‏النجم سوبر ساكو أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها على طريقة ‏الفيديو كليب وقام بإخراجها حسام الحسينى.‏