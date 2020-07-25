شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تنشر فيديو بالفستان الأبيض.. وتعلق: "قريبًا جدًا" (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة ريم البارودي، في مقطع فيديو جديد لها وهي ترتدي فستان زفاف باللون الأبيض وفي كامل أناقتها، لتعلن عن مفاجأة كبيرة يتم التحضير لها خلال الفترة الحالية سوف يكشف عنها قريباً.

ونشرت البارودي، مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي ترتدي فستان الزفاف، وكتب "قريباً جداً جداً".

وسرعان ما ربط الكثير من متابعيها بظهورها الملفت للانتباه، بعد تداول فيديوهات للمطرب أحمد سعد التي ظهر فيها مع علياء بسيوني، والتي أكد بعدها في تصريحات لليوم السابع عن تحديد موعد خطبتهما مطلع الشهر المقبل.

وظهر أحمد سعد وبرفقته خطيبته علياء بسيونى في عيد ميلادها وبصحبته أيضا مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وهو يغنى لخطيبته بحضور عدد من الأصدقاء، كما تراقص الثنائى على أنغام أغنية بنت الجيران غناء عمر كمال.

وأضاف سعد في تصريحه أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل، وبمجرد أن يتمم سعد زواجه على علياء تكون بذلك الزوجة الرابعة فى حياة النجم أحمد سعد.

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بدأت علاقة الفنان أحمد سعد، بالفنانة ريم البارودى عام 2011 فى كواليس مسلسل "احنا الطلبة"، والتى ربطتها علاقة صداقة بسعد وزوجته الأولى، ثم تحولت صداقتها بسعد إلى علاقة عاطفية.

وتزوج الثنائى 6 أيام فقط، بحسب ما ذكره "سعد"، فى برنامج "شيخ الحارة"، لكن وقعت بينهما الخلافات والاتهامات عبر وسائل الإعلام بعد ذلك.

فى لقاء تليفزيونى عام 2017 بكت الفنانة ريم البارودى، فى حلقة مع ريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» حين تحدثت عن طلاقها من الفنان أحمد سعد ودورها فى علاقته بالفنانة سمية الخشاب.

وتحدثت ريم البارودى عن أحمد سعد وسمية الخشاب، وقالت إنها كانت وسيطًا لتعارفهما فى إحدى الأعمال الفنية، مضيفة: "ماكنتوش أصحاب.. قربتكم من بعض".

وبكت البارودى عندما سألتها ريهام عن أحمد سعد وإمكانية أن تتواصل معه تليفونيًا لسؤاله عن سبب انفصاله عنها. وقالت: "أخدت تجربة واتعلمت"، لافتة إلى أن زواجهما وطلاقهما كان "بسرعة جدًا".