شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال في عيد ميلاده الـ36: ربنا كرمني فيهم بنعم كتير أهمها مراتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان رامي جمال بعيد ميلاده السادس والثلاثون، السبت، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة تجمعه مع زوجته، معلقا :" الحمد لله انهارده بقيت ٣٦ سنه ربنا كرمني فيهم بالستر والحب ونعم كتير اهمهم مراتي".



رامي جمال على انستجرام

وأضاف رامي جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا :" مراتيبعتبرها شريكتي و اصحابي وبنتي... نظرتي للحياة كل يوم بتتغير وبقيت بسيب الناس ترتب نفسها في حياتي ومتأكد أن اللي جي كله خير ونجاح.. وشكرا لكل شخص دعمني فنيا او نفسياً انا بحبكم جدا جداً ".

على صعيد آخر، أكد المطرب رامى جمال، أنه شارك بالكتابة والتأليف في ألبوم الفنانة إليسا الجديد "على حس حكايتنا"، قائلاً :" إليسا (علي حس حكايتنا ) تجربة مَش بعملها كتير إني اكتب وألحن أنا حاولت أفضل ساكت لكن لقيت إن الكل اتكلم اتفضلي نزلي الالبوم عاوزين نتبسط".

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واحتفلت النجمة إليسا، بردود الفعل الإيجابية حول أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى"، وكتبت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، "يسعدنى أن أحصل على كل هذه التعليقات الإيجابية حول الأغنية والغلاف وتشوقكم للألبوم.. أنا محظوظة لوجودكم".

يأتى هذا بعدما طرحت، النجمة اللبنانية إليسا، الخميس، أغنية "صاحبة رأى"، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والذى ستطرحه إليسا الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 1 أغسطس المقبل، وتقول كلمات الأغنية "أنا صاحبة رأى وعايشة حياتى فى وجهة نظرى.. ما بقولش كلام من ورا قلبى مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمنى ما خفش ودايما أواجه قدرى.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".