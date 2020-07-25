شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تستعرض ستايل قصة شعرها على أغلفة المجلات: "كان موضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة ليلى علوى ذكريات زمن الفن الجميل في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى، حيث نشرت مجموعة من صورها لأغلفة المجلات التي تظهر على غلافها بقصة شعرها التي تميزت بها وكانت موضة في ذلك الوقت.

الفنانة ليلى علوى، علقت عبر حسابها بموقع تويتر، قائلة:"كان يا ماكان.. كان ستايل الشعر ده موضة في يوم من الأيام".

لم تكن المرة الأولى للفنانة ليلى علوى تستعد فيها ذكرياتها حيث سبق وان استعرضت موضة الملابس في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والتي كانت أحد أهم نجومها، حيث ازدهرت اعمالها بشكل كبير في تلك الفترة.





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ونشرت علوي، عدد كبير من الصور لها في تلك الفترة، والتي اتسمت فيها بالملابس الرياضية واخري كلاسيكية وصور آخري لها بفساتين السهرة.







وكتبت النجمة القديرة على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، " مافيش ست مبتابعش الموضة والأزياء.. وانا واحدة منهم، وكنت محظوظة إني استمتعت بكل الأذواق، وكل صيحات الموضة في الثمانينات والتسعينات، والأجمل أنك بعد سنين تلاقي الموضة اللي بتحبها رجعت تاني وبتملا الشوارع والصور".

يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي، صرحت من قبل إنها اعتادت أن تحتفظ بشئ من كل شخصية تقوم بأدائها، ولديها فستانين من فيلم سمع هس، وفساتين أخرى من حديث الصباح والمساء وغيرهم من الأعمال، وكان لديها مكان صغير حولته مخزن للملابس.