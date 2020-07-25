شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة مهنئا إليسا بعد طرح أغنية "صاحبة رأى": طول عمرك جريئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشاعر أمير طعيمة، الفنانة اللبنانية إليسا على طرح أغنية "صاحبة رأي" خلال الساعات الماضية، واصفا إياها بالجريئة، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"مبروك يا حبيبتي ومبروك لكل فريق العمل، أغنيتك الجديدة، طول عمرك جريئة ومختلفة وصاحبة رأي".

اليسا على تويتر

من جانبه، ردت الفنانة اللبنانية إليسا عليه عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة :"شكرا لك عزيزي أمير، لا أستطيع الانتظار حتى يستمع الجميع لأغانيك الجميلة في الألبوم... حبة اهتمام... أنا شبه نسيتك".

وفي وقت سابق، كشف الشاعر أمير طعيمة، عن مشاركمته بأغنتين في ألبوم الفنانة إليسا الجديد وهما " أنا شبه نسيتك"، و " حبة إهتمام"، موضحا أنه في انتظر الألبوم أكثر من الجمهور.

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وكتب أمير طعيمة، عبر حسابه بموقع تويتر:" ردا علي سؤالكم عّن الاغاني الخاصة بي في ألبوم صديقتي العزيزة الفنانة الكبيرة إليسا، مشارك بأغنيتين بحبهم جدا:"أنا شبه نسيتك ألحان وليد سعد جمعة، حبة اهتمام ألحان زياد برجى و الاغنيتين من توزيع أحمد إبراهيم .. أنا شخصيا مستنيهم و مستني الألبوم كله أكتر منكم".

واحتفلت النجمة إليسا، بردود الفعل الإيجابية حول أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى"، وكتبت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، "يسعدنى أن أحصل على كل هذه التعليقات الإيجابية حول الأغنية والغلاف وتشوقكم للألبوم.. أنا محظوظة لوجودكم".

يأتى هذا بعدما طرحت، النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الخميس، أغنية "صاحبة رأى"، وذلك عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والذى ستطرحه إليسا الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 1 أغسطس المقبل، وتقول كلمات الأغنية "أنا صاحبة رأى وعايشة حياتى فى وجهة نظرى.. ما بقولش كلام من ورا قلبى مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمنى ما خفش ودايما أواجه قدرى.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".