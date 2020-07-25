شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد ينتهى من تصوير مشاهده فى "الخطة العامية" مع على ربيع وتوتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان الكوميدى بيومى فؤاد من تصوير دوره فى فيلم "الخطة العامية" بطولة الثنائى الكوميدى القادم بقوة على ربيع ومحمد عبد الرحمن الشهير بتوتة، حيث يظهر كضيف شرف خلال الأحداث، ويكون وجهاً لوجه أمام الفنان عمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.

وتدور أحداث فيلم "الخطة العامية"، فى قالب أكشن كوميدى، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم على ربيع، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، والفيلم من إخراج معتز التوني.

ومن ناحية أخرى يشارك بيومى فؤاد فى فيلم "النمس والإنس" بجانب محمد هنيدى ويجسد دور عفريب وهو المأذون الذى يكتب كتاب هنيدى ومنة شلبى خلال أحداث الفيلم للمخرج شريف عرفة، ويواصل فريق العمل التصوير يومياً في الديكور الرئيسي للعمل داخل استوديو شريف عرفة.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.