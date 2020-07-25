شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد النبوى يستعد لأعماله الفنية بالتمارين الرياضية: "فركش إجازة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الفنان خالد النبوى، لياقته البدنية خلال أداءه التمارين الرياضية أثناء تواجده في الساحل، والعودة مرة أخرى إلى أعماله الفنية المقبلة، حيث يخوض تصوير فيلم قمر 14 مع كوكبة من النجوم.

وشارك الفنان خالد النبوى، عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" خلال أدائه التمارين الرياضية، وعلق قائلاً: "ما قبل التصوير فركش الإجازة".

من المقرر أن يشار النجم خال النبوى فى فيلم "قمر 14" السبت، وهو العمل الذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم؛ ‏غادة عادل، دينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، شيرين رضا، ‏بيومى فؤاد، أحمد مالك خالد أنور وآخرون، إخراج هادى الباجورى.‏

Advertisements



وقدم خالد النبوى أخر أعماله السينمائية، فيلم "يوم وليلة"، وشاركه في ‏بطولته كل من حنان مطاوع، أحمد الفيشاوى، درة، خالد سرحان، ميدو عادل، محمد ‏جمعة، وأخرون، تأليف يحيي فكرى، إخراج أيمن مكرم‎.‎

يشار إلى أن النجم خالد النبوى، قضى أجازة في الفترة الماضية حيث استمتع بالأجواء الصيفية التى نعيشها حاليا من خلال ممارسة السباحة، حيث نشر النبوى مجموعة من الصور وهو على حمام السباحة يستمتع بالمياه، معلقا "نوم وعوم وأكل لحد ما التصوير يبدأ".