شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع عيد ميلادها الـ51.. جنيفر لوبيز تقضي وقتها مع أطفالها التوأم في هامبتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، في مظهر رياضي مختلف تزامناً مع احتفالات عيد ميلادها الـ 51، مع أطفالها التوأم اثناء قضائهما لتمشيه قصيرة في أحدي الأماكن العامة في هامبتون.

ونقلت بعض الصحف العالمية، صور النجمة العالمية صاحبة الـ 51، وهي تتجول في المنتزهات العامة بصحبة توأمها وهما يخوضان رحلة تمشية، والتي خالفت فيها لوبيز القوانين باستخدامهم للدراجات الهوائية بدون تصاريح بحسب موقع vanityfair.

وعلى جانب آخر، دعت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها، بضرورة الحفاظ على سلامة صحتهم بعد ذلك، عقب الأزمة الأخيرة التي عاشها الجميع بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

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وقالت النجمة في منشورها "الآن وأكثر من أى وقت مضى، نحتاج للعناية بشكل كبير بصحتنا، ويستحق كل منا ان يرعى نفسه بشكل أفضل".

وفاجأت لوبيز، جمهورها منذ أيام، بتسريحة شعر جديدة تظهرها كالطفلة، حيث اعتمدت "جى لو" تسريحة شعرها على هيئة "كعكتين" صغيرتين على الجانبين، ونشرت جنيفر صورتها الجديدة عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "شعر الأطفال والأرانب".

يأتى هذا فيما لم تترك النجمة العالمية جنيفر لوبيز فترة الحجر الصحى بسبب انتشار فيروس كورونا "covid-19 " تجعلها محبطة وتؤثر على مظهرها مثل عدد كبير من نجمات العالم، بل استطاعت لوبيز، البالغة من العمر 50 عامًا، أن تستفيد من هذه الفترة لتستعد لتقديم أعمال غنائية جديدة بالتعاون مع أهم و أشهر النجوم مثل مالوما، إضافة إلى استعدادها لعمل سينمائى جديد، بل عملت لوبيز خلال هذه الفترة على اكتساب المزيد من العشاق من خلال الـ social media، حيث تستمر لوبيز بوضوح فى اتخاذ خطوات فى حياتها وعملها.